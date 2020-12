Der Kanton Appenzell Innerrhoden beginnt bereits ab dem 23. Dezember mit einzelnen Impfungen. Die eigentliche Impfkampagne startet am 4. Januar.

Luzern startet seine Kampagne ach Aussagen des Gesundheitsdirektors am 23. Dezember. Laut Martin Pfister, Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren-Konferenz (ZGKD), wollen die anderen Zentralschweizer Kantone Uri, Schwyz, Zug und Obwalden sobald wie möglich mit Impfen beginnen. Mehr Details zu Impfaktion gibts in diesem Artikel.

Der Kanton Basel-Stadt beginnt nach Angaben des Gesundheitsdepartements am 28. Dezember mit den ersten Impfungen gegen Covid-19. Geimpft würden in einer ersten Phase Personen ab 65 Jahren mit Wohnsitz in Basel-Stadt sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen. Die ersten Impftermine waren sofort ausgebucht. Anmelden kann man sich auf coronaimpfzentrumbasel.ch.

Der Kanton Freiburg startet nach Angaben der Gesundheitsdirektion am 28. Dezember mit dem Impfprogramm in Heimen. Am 15. Januar soll das erste öffentliche Impfzentrum den Betrieb aufnehmen.

Der Kanton Wallis beginnt nach Weihnachten mit den Covid-19-Impfungen von Risikopersonen. Nach Angaben von Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten ist als Starttermin der 28. Dezember geplant.

Der Kanton Zürich beginnt ab dem 4. Januar mit den Corona-Impfungen. Als erste Bevölkerungsgruppe werden die Zürcherinnen und Zürcher ab 75 Jahren geimpft. Hier erklärt die Regierung die Impfstrategie. Ein Video zeigt das Impfzentrum. Die Details zur Anmeldung gibt der Kanton auf seiner Website bekannt.

Das Baselbieter Covid-19-Impfzentrum in Muttenz wird am 4. Januar in Betrieb gehen. Falls noch in diesem Jahr Impfstoffe zu Verfügung stehen werden, will der Kanton bereits ab 28. Dezember besonders vulnerable Personen durch mobile Einsatzteams impfen lassen.

Der Kanton Tessin meldete am Wochenende einen Impfstart für den 4. Januar 2021.

Planung und Vorbereitung im Kanton Solothurn sind laut der Sprecherin des Regierungsrates auf die Woche ab dem 4. Januar ausgerichtet.

Der Kanton Neuenburg hat den 4. Januar im Visier, will aber den Start der Kampagne eventuell vorziehen.

Mit dem Impfen beginnen will auch der Kanton Jura am 4. Januar, allerdings erst bei besonders vulnerablen – verwundbaren – Personen, zum Beispiel in Alters- und Pflegeheimen. Das kantonale Zentrum wird nach Einschätzung der Behörden nicht vor dem 18./20. Januar startklar sein.

Der Kanton St. Gallen startet seine Impfkampagne am 4. Januar in den Alters- und Pflegeheimen. Das Vorgehen erklärte der Kanton an einer Pressekonferenz.

Auch im Kanton Glarus geht es am 4. Januar los mit der Impfung gegen das Coronavirus, und zwar im gleichnamigen Hauptort.

Auch in Appenzell-Ausserrhoden wird ab dem 4. Januar geimpft – zuerst in Alters- und Pflegeheimen.

Im Kanton Obwalden laufen die Vorbereitungen für einen Impfstart spätestens am 4. Januar. Zu Beginn würden nur wenige Impfungen zur Verfügung stehen, teilte das Gesundheitsamt in Sarnen am Montag mit.

Der Kanton Aargau will ab dem 5. Januar mit den Impfungen beginnen. Damit folgt der Kanton dem vom Bund vorgezeichneten Weg. Es gibt Impfzentren in den Kantonsspitälern Aarau und Baden sowie mobile Einheiten.

Der Kanton Bern beginnt mit den Impfungen am 11. Januar 2021 in den Zentren Bern-Insel, Bern-Wankdorf, Tavannes, Thun und Interlaken. Am 14. Januar wird das Impfzentrum in Burgdorf eröffnet, am 18. Januar werden jene in Biel und Langenthal starten. In Langnau im Emmental wird es am 25. Januar soweit sein. Im Interview erklärt der Leiter des Impfzentrums das Vorgehen.

Im Kanton Waadt geht es offiziell am 11. Januar los. Der Kanton prüfte am Montag, ob er den Termin vorziehen will.

Der Kanton Nidwalden geht davon aus, dass er mit den Corona-Impfungen in den ersten beiden Januarwochen beginnen kann. Voraussichtlich wird nicht in Impfzentren, sondern dezentral in Arztpraxen geimpft.

Der Kanton Graubünden bereitet sich auf einen Impfstart Mitte Januar vor, wie die Kommunikationsstelle mitteilte.

Der Kanton Genf will am Dienstag mitteilen, wann er seine Kampagne zu starten gedenkt.

Der Kanton Thurgau beginnt ab dem 4. Januar mit dem Impfen, vorerst bei 5000 Personen.

Der Kanton Schwyz will noch diese Woche mit den Impfungen beginnen.