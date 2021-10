Daten von 22 Mio Menschen – Covid-Impfungen senken Risiko schwerer Verläufe um 90 Prozent

Darum hat es vielerorts immer mehr Geimpfte auf den Intensivstationen

Während in der Schweiz die Zahl der Geimpften, die wegen Covid-19 hospitalisiert werden müssen, verhältnismässig konstant bleibt und zuletzt sogar etwas sank, steigt andernorts der Anteil der geimpften Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Etwa in Deutschland. Doch was insbesondere Impfgegner und Impfablehner als Beweis dafür werten, dass die Covid-19-Vakzine nichts bringen, ist laut Fachleuten wenig verwunderlich: «Dass im Laufe der Zeit mehr Impfdurchbrüche verzeichnet werden, ist erwartbar, da generell immer mehr Menschen geimpft sind und sich Sars-CoV-2 derzeit wieder vermehrt ausbreitet. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, als vollständig geimpfte Person mit dem Virus in Kontakt zu kommen», teilt etwa das deutsche Robert-Koch-Institut mit. Wie auch hierzulande, sind es auch in Deutschland vor allem Ungeimpfte, die einen schweren und/oder tödlichen Corona-Verlauf haben. Die Impfdurchbrüche mit schweren Verläufen dagegen seien noch immer im einstelligen Prozentbereich. Zudem treffe der Impfdurchbruch meist Menschen, deren «Immunsystem etwa durch eine Chemotherapie oder eine dauerhafte Kortisonbehandlung geschwächt ist, oder die älter als 80 Jahre sind», erklärt Gernot Marx, Präsident der Vereinigung der Intensiv- und Notfallmediziner (DIVI) gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Auch Vorerkrankte zählen laut einer Studie aus Israel dazu. (AFP)