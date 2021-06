Studie der Uni Basel - Covid-Infektion kann Diabetes auslösen

Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme: Chien-Ting Wu et al., Cell Metabolism

Wenn SARS-CoV-2 (rot) Beta-Zellen infiziert, produzieren diese weniger Insulin (grün) und zeigen Anzeichen des Absterbens. In blauem Farbton sind die Zellkerne zu sehen.

Eine internationale Studie mit Beteiligung der Universität Basel hat nun entschlüsselt, wie das Coronavirus die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse befällt und zerstört. Das teilte die Universität Basel am Dienstag mit. Die Studie des internationalen Forschungsteams unter der Leitung der Stanford University School of Medicine, an der Forschende der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel beteiligt waren, wurde im Fachjournal «Cell Metabolism» publiziert.