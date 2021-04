Die Corona-Patienten im Spital werden immer jünger. Das zeigen Daten des Bundesamts für Gesundheit. «Seit Beginn dieser Welle hatte ich bereits drei unter 30-jährige Patienten auf der Station», sagt Peter Steiger, Intensivmediziner am Universitätsspital Zürich. Infizierte erkranken nun auch häufiger schwerer an Covid als früher. Das liegt an der aggressiven Virusvariante B 1.1.7.