Bezirksgericht: Covid-Kredit für private Schulden genutzt – Mann wegen Betrugs verurteilt

Ein 61-jähriger Kaufmann aus dem Kanton Aargau hat einen Covid-19-Kredit in der Höhe von 480’000 Franken erschlichen.

Der heute 61-jährige selbstständige Kaufmann aus dem Kanton Aargau ist angeklagt, im März 2020 einen Covid-19-Kredit des Bundes in der Höhe von 480’000 Franken bezogen zu haben. Dabei habe er das Geld für private Zwecke verwendet, statt wie angegeben für seine Investmentfirma. Der Schweizer bezahlte damit Renovationskosten von seinem Einfamilienhaus, Hypothekarzinsen, Alimente, Anwaltshonorare, Betreibungen und bestritt seine Lebenshaltungskosten. Die Staatsanwältin, welche ihn wegen Betrugs und Urkundenfälschung klagt, verlangt eine unbedingte Freiheitsstrafe von vier Jahren. Sein Harley-Davidson-Motorrad und eine teure IWC-Uhr wurden beschlagnahmt und über sein Haus eine Grundbuchsperre verfügt; er kann die Liegenschaft also nicht verkaufen.

Untersuchungshaft sei die Hölle gewesen

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich vom Mittwoch beschwerte sich der Beschuldigte über die von der Staatsanwältin angeordnete zweimonatige Untersuchungshaft. «Ich ging durch die Hölle und hätte auch meine Grossmutter verkauft, nur damit ich aus diesem Drecksgefängnis herauskomme», sagte er empört. Das gemachte Geständnis sei nicht zu verwerten, er habe es nur unter dem Einfluss der U-Haft gemacht. Er sei damals finanziell unter Druck gewesen, weil ein geplantes Immobilienprojekt in Deutschland nicht zustande kam. Der Kontostand seiner Firma betrug im Dezember 2019 gerade noch 40 Franken. Der Richter wies ihn darauf hin, dass ein geplantes Geschäft doch keine Umsatzgrösse sei.

Laut der Staatsanwältin hat der 61-Jährige habgierig und dreist gehandelt. «Er hat mit falschem Umsatz, falscher Mitarbeiterzahl und falschem Verwendungszweck das Geld von der CS erhalten.» Der Bund bürgte dabei für die Summe. So habe er beispielsweise die Zahl der Mitarbeiter mit fünf beziffert, nach seinen eigenen Aussagen sei die Firma aber eine «one-man-show» gewesen. Er habe einen Kreditantrag gestellt, obwohl er im April 2019 aus der Firma ausgetreten sei und einen Strohmann vorschob. Trotzdem sei er weiterhin die bestimmende Person der Firma gewesen und habe als einziger Zugriff auf die Finanzen gehabt. «Der Beschuldigte hat einen Tag nach der ersten Überweisung von 400’000 Franken einen Betrag in der Höhe von 320’000 Franken auf sein Privatkonto in Dubai überweisen lassen», sagte die Staatsanwältin.