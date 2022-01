Novartis und Molecular Partners – Schweizer Covid-Mittel vor Durchbruch – BAG kriegt erste 200’000 Dosen

Die Firma Molecular Partners hat ein Covid-Mittel entwickelt, das in klinischen Tests überzeugt hat.

Das Schweizer Corona-Mittel Ensovibep reduziert die Viruslast und schützt vor Hospitalisierungen. Das hat ein Phase-II-Test gezeigt, über die der Schweizer Pharmariese Novartis und Molecular Partners aus Schlieren am Montag informiert haben .

Novartis ist dabei, die Lizenz für die Notfallzulassung in den USA zu beantragen. «Das kann sehr schnell gehen und wird auch in der Schweiz vorangetrieben», sagt Patrick Amstutz, CEO von Molecular Partners, zu 20 Minuten. Die Schweiz habe das Infusionsmittel gesponsert und deshalb die Möglichkeit, die ersten 200’000 Dosen zu kaufen. Verträge mit anderen Ländern gebe es noch nicht.

«Wer jetzt nicht bestellt hat nachher Lieferprobleme»

Doch das wird wohl nicht mehr lange dauern. «Wer jetzt nicht bestellt, hat nachher vielleicht Lieferprobleme», sagt Pharma-Analyst Stefan Schneider von der Bank Vontobel. Pfizer und Merck hätten für ihre Corona-Pillen allein mit Bestellungen vom US-Staat Zusagen für Umsätze in Milliardenhöhe.

Ob es solche Beträge auch für das Schweizer Infusionsmittel geben wird, ist noch offen. Doch weil «noch niemand weiss, welches Mittel das beste ist», so Schneider, «sind grosse Umsätze auch für das neuartige Medikament denkbar – vorausgesetzt die Notfallzulassung kommt.»

Novartis zahlt Millionen

Dafür bekam Molecular Partners Millionen. Mit der Vertragsunterzeichnung vor einem Jahr gabs zu Beginn 60 Millionen Franken von Novartis und mit Bestehen des Tests weitere 150 Millionen Franken. Zudem bezahlte der Pharmakonzern seither alle Ausgaben in Höhe eines wohl zweistelligen Millionenbetrags, so Amstutz. Dazu gibt es 22 Prozent Umsatzbeteiligung am Medikament. «Es ist ein guter Deal für beide», sagt Amstutz.