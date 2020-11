Umstrittener Einsatz : Covid-Patienten arbeiten in Altersheimen

Die Situation in vielen Pflegeeinrichtungen hat sich in den letzten Tagen zugespitzt. Der Personalmangel führt dazu, dass infiziertes Pflegepersonal arbeiten muss – mit kantonaler Bewilligung.

Der Schweizer Berufsverband des Pflegefachpersonals weiss von Institutionen in mehreren Kantonen, wo Pflegende trotz positivem Testresultat und deutlichen Symptomen angehalten wurden, trotzdem im Altersheim zu arbeiten.

Pflegeeinrichtungen in der Schweiz stossen zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Um ihren Betrieb aufrechterhalten zu können, setzen sie erkranktes Personal ein, wie Recherchen der «SonntagsZeitung» zeigen. So wurden mehrere Pflegerinnen eines Altersheims im Kanton Bern krank und zeigten Corona-typische Symptome. Der Test war positiv. Doch statt sich zu Hause zu isolieren, wurden sie von ihren Vorgesetzten zur Arbeit im Heim aufgeboten.