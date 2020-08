Hohe Dunkelziffer in der Schweiz

Covid-Taskforce vermutet bis zu 400'000 Ansteckungen

Der Leiter der Covid-19-Taskforce des Bundes geht von einer hohen Dunkelziffer bei Corona-Ansteckungen in der Schweiz aus. 80 bis 90 Prozent der Infizierten blieben laut Epidemiologen unentdeckt.

Am 6. August präzisiert das Bundesamt für Gesundheit (BAG) seine Empfehlungen zum Tragen von Masken: Menschen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung wird neu explizit das Tragen von Wegwerfmasken empfohlen.

Geht von drei bis fünf Prozent Corona-Infizierten in der Schweizer Bevölkerung aus: Martin Ackermann, Leiter der Covid-19-Taskforce des Bundes.

Die Covid-19-Taskforce des Bundes geht in der Schweiz wegen der Coronavirus-Pandemie von bislang 250'000 bis 400'000 Infizierten aus. Studien würden diese Schätzungen unterstützen, sagte Taskforce-Chef Martin Ackermann in einem Interview.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie in der Schweiz laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) gut 36'100 laborbestätigte Fälle. Epidemiologen seien davon ausgegangen, dass 80 bis 90 Prozent der Infizierten von Sars-CoV-2 nicht gefunden würden, sagte Ackermann in dem am Donnerstag auf der Webseite von Radio und Fernsehen SRF publizierten Interview.