Damit so viele Menschen wie möglich eine erste Dosis des Corona-Impfstoffes bekommen, schlägt die Covid-Taskforce nun vor, drei Monate statt drei Wochen mit der zweiten Dosis zu warten. «Man sollte jetzt möglichst viele Leute mit einer ersten Dosis impfen», sagt Professor Christian Münz, der die Expertengruppe Immunologie der Taskforce leitet, gegenüber der SRF-Sendung «Rundschau». Studien hätten gezeigt, dass der Schutz der ersten Impfung bis zu drei Monaten bestehen bleibe. So lange eine Knappheit besteht, könnten laut Münz auf diese Weise doppelt so viele Menschen wie geplant den ersten Impfstoff erhalten.