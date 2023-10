Pirola: «Maskenpflicht in Altersheimen und Spitälern ist durchaus denkbar»

Er sei nicht überrascht, dass über die Hälfte der Bevölkerung eine erneute Maskenpflicht akzeptieren würde. «Während der Pandemie hat sicherlich eine Sensibilisierung stattgefunden – die Leute merkten, dass die Masken etwas bringen», so Cerny.

Die neue Covid-Variante «Pirola» ist in Europa angekommen . Noch ist sie gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) nur für einen sehr kleinen Anteil der jetzigen Infektion in der Schweiz verantwortlich.

In den kommenden Wochen könnte sich dies jedoch ändern. Andreas Cerny, Virologe und Direktor des Epatocentro im Tessin, schätzt die Lage ein und wagt für den kommenden Winter eine Prognose.

Herr Cerny, wie aus der neuen Wahlumfrage von LeeWas hervorgeht, würde die Hälfte der Bevölkerung eine erneute Maskenpflicht akzeptieren. Überrascht Sie das?

Eigentlich nicht. Während der Pandemie hat sicherlich eine Sensibilisierung stattgefunden – die Leute merkten, dass die Masken etwas bringen. Sie wissen heute, dass die Maske ein Instrument gegen die Viren ist. Diese Sensibilisierung fand in Asien schon vor langer Zeit statt.

Die neue Pirola-Variante zirkuliert – Israel hat bereits wieder erste Massnahmen eingeführt. Könnte es auch bei uns wieder so weit kommen?

Wir sehen auch in der Schweiz eine gewisse Zunahme der Fälle im Spital, im Sommer waren die Zahlen noch tiefer. Die Impfung deckt diese aber gut ab und wir erwarten weniger Hospitalisationen. Es ist aber durchaus möglich, dass diese Situation auch in die Schweiz überschwappt – der Herbst ruft aber auch andere Grippeviren auf den Plan.

Erwarten Sie also eine neue Corona-Welle gegen Winter?

Ja, es wird zu einer Zunahme der Fälle kommen. Aber ich glaube, es wird zu weniger schwerwiegenden Fällen im Spital kommen. Und es wird nicht so wie früher, dass man mit der Betreuung der Fälle ins Taumeln kommt. Letztlich wird Corona ein Virus sein, welches sich ähnlich verhält wie andere Grippen – dank der Antikörper und den Impfungen, die die Bevölkerung hat.

Wäre eine Maskenpflicht unter Umständen dennoch bald wieder sinnvoll?

In gewissen Settings könnte das durchaus Sinn machen. An eine erneute, generelle Maskenpflicht im öffentlichen Raum glaube ich aber nicht. Was ich mir hingegen gut vorstellen könnte, ist, dass die Kantone für ihre Spitäler und Altersheime punktuell eine Maskenpflicht einführen.