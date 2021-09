Corona Schweiz : Covid-Zertifikat führt zu Ansturm in Test-Centern

Nachdem der Bundesrat die Zertifikatspflicht eingeführt hatte, stiegen die Zahlen der Corona-Tests stark an. Offen ist, wie viel die Tests künftig kosten werden.

Seit das Covid-Zertifikat in Restaurants, Bars, Fitnesszentren und an vielen Veranstaltungen Pflicht ist, hat die Zahl der Getesteten einen Rekordwert erreicht. Das schreibt der « Tages-Anzeiger ». Wurden vor Einführung der Zertifikatspflicht knapp 50’000 Menschen täglich getestet, sind es heute 95'000. Gesundheitsminister Alain Berset geht davon aus, dass es rund 143’000 pro Tag werden, falls die Tests gratis blieben.

Die Erwartung des Bundes hingegen, dass sich das Impftempo mit der Zertifikatspflicht erhöhen würde, hat sich nur zum Teil erfüllt. So wurden laut «Tages-Anzeiger» am 17. September im 7-Tage-Schnitt 31’500 Impfdosen verabreicht, inzwischen ist der Wert wieder auf knapp 29’000 gesunken. Aus diesem Grund beharrt der Bundesrat darauf, die Tests für die Zertifikate kostenpflichtig zu machen. Ab dem 10. Oktober sollen Personen ohne Symptome die Kosten der Tests selbst tragen. Ausnahmen vorgesehen sind etwa für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, für Spitalbesuche oder für Kinder unter 16 Jahren.

Wie wirksam ist die Zertifikatspflicht?

Der Bund will mit der Änderung bei den Testkosten die Impfquote erhöhen und ein Aufflammen der Pandemie im Winter vermeiden: «Wenn sich in den nächsten Monaten das soziale Leben wieder vermehrt im Innern abspielt, könnten die Spitäler einmal mehr stärker belastet werden.» Impfzögerern will Berset zudem mit einem alternativen Impfstoff entgegenkommen: «Wir sind sehr kurz davor, den Impfstoff von Johnson & Johnson zu beschaffen», sagte er am Freitag. Dieser sogenannte Vektor-Impfstoff wäre eine Alternative zu den bisher verfügbaren mRNA-Impfstoffen von Moderna und Pfizer/Biontech, die von gewissen Allergikern nicht vertragen und von manchen Impfskeptikern abgelehnt werden.