Emotionale Debatte - Covid-Zertifikat schürt Streit zwischen Geimpften und Ungeimpften

So sollen ungeimpfte Mitarbeitende in einem separaten Raum essen, während Geimpfte unter sich sind und von Lockerungen profitieren.

«Die Solidarität in der Gesellschaft darf nicht an der Impfung scheitern», sagt Sozialwissenschaftler Marko Kovic.

Noch diese Woche könnte die Zahl der Corona-Fälle die 1000er-Marke knacken. Gleichzeitig sinkt die Impfnachfrage. Der Druck auf Ungeimpfte steigt deshalb. Zur Debatte stehen Forderungen, mit dem Covid-Zertifikat Ungeimpfte von Geimpften zu trennen. So sollen ungeimpfte Mitarbeitende in einem separaten Raum essen, während Geimpfte unter sich sind und von Lockerungen profitieren. Auch spielen Fachpersonen mit dem Gedanken, das Covid-Zertifikat etwa auf den Restaurantbesuch auszuweiten.

«Endlich als Geimpfter nicht mehr benachteiligt»

Einige Geimpfte fühlen sich dadurch bestätigt. «Endlich werde ich als Geimpfter nicht mehr benachteiligt», schreibt «Öko» in einem Kommentar. Auch herrscht die Stimmung vor, die Geimpften müssten die Konsequenzen der Tatsache ausbaden, dass sich ein Teil der Bevölkerung nicht impfen lässt. «Es kommt so, dass die Geimpften den Ungeimpften das RAV bezahlen», spottet «ILSW».

«Jeder wird sofort unter Generalverdacht gestellt»

Trennung sei nicht umsetzbar

Tendenz zu Radikalisierungen bestünde

«Diese emotionale Verletzung könnte dazu führen, dass sich Ungeimpfte nur noch bei Gleichgesinnten gut aufgehoben fühlen», so Kovic. In der Folge tendierten sie eher zu Radikalisierungen. «Zum Beispiel suchen sie online nur noch Kanäle, die Geimpfte verteufeln.» Dies würde das bereits aufgrund der Massnahmen angespannte politische Klima nachhaltig verschärfen.

«Wir sollten mehr mit den anderen reden»

«Die Solidarität in der Gesellschaft darf nicht an der Impfung scheitern», sagt der Sozialwissenschaftler. Geimpfte sollten mehr Bescheidenheit und Verständnis an den Tag legen. «Manchmal verhalten sie sich fast etwas besserwisserisch oder rechthaberisch und verurteilen jede Person, die sich nicht impfen lassen will.» Auch sei es nicht in Ordnung, Ungeimpfte als Egoisten abzustempeln. «Oft halten diffuse Ängste sie von der Impfung ab.» Nicht zu vergessen seien diejenigen Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können.