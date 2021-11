100’000 User : Covid-Zertifikate auf Telegram verkauft – Polizei verhaftet mehrere Personen

Die Polizei hat Zertifikatsbetrüger in Italien ausfindig gemacht. Diese betrieben 35 Kanäle auf Telegram und bedienten so 100’000 Userinnen und User. Nun sitzen mehrere Personen in Haft.