Keine 4. Impfung möglich: Covid-Zertifikate laufen aus – droht bald wieder ein Reise-Chaos? 

Wer sich im Winter boostern liess, hat nach den Sommerferien kein gültiges Covid-Zertifikat mehr. Grund: Das Zertifikat ist nur 270 Tage gültig. Noch früher auslaufen werden die Zertifikate derjenigen, die sich zweimal impfen, aber nicht boostern liessen – immerhin rund 2,3 Millionen Menschen in der Schweiz. Sie können sich für eine Verlängerung des Zertifikats boostern lassen. Ein zweiter Booster ist hingegen derzeit für die breite Allgemeinheit nicht möglich. Für die Herbstferien laufen die Zertifikate der bereits Geboosterten also ab.

Die Kantone und Experten sind besorgt, dass die Empfehlung der Impfkommission für die vierte Impfung zu spät kommen wird. «Es liegt nun an den Kantonen, sich vorzubereiten und vor allem das Impfangebot sicherzustellen», sagt SP-Nationalrat Fabian Molina. «Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Kantone nicht immer genügend vorbereitet sind. So etwas darf nicht wieder passieren.» Im Bezug aufs Reisen ist er überzeugt, dass sich Reisende impfen können sollen, wenn sie das möchten. «Jetzt haben wir noch Zeit, aber es ist wichtig, die Lage im Auge zu behalten», sagt Molina.

Ferienländer können auf zweiten Booster bestehen

Wie sich die Corona-Lage entwickeln wird, sei offen, sagt Andreas Cerny, Infektiologe am Moncucco-Spital Lugano. «Der Anstieg an Corona-Fällen und Hospitalisationen in den USA und Südafrika ist beunruhigend.» Diese Entwicklung müsse genau überwacht werden. «Auch für Experten ist unklar, wie es weitergeht», sagt Cerny. Es komme primär darauf an, wie gut die gesellschaftliche Immunität noch bestehe. Aus jetziger Sicht sehe es noch so aus, als wären alle dreifach Geimpften gut geschützt.