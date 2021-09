CR7 hat sich durchgesetzt – Ronaldo kriegt seine Nummer 7 zurück

So verabschiedet sich Ronaldo von Juventus Turin.

Die 7 war schon vergeben an Edinson Cavani.

«Es musste die 7 sein», schrieb Manchester United zum neusten Insta-Post, zeigte ein Bild des Neuzugangs und markierte auch den Superstar. Cristiano Ronaldo hat seine Rückennummer 7 wieder. Alles wieder im Lot. Doch so einfach war dieses Unterfangen nicht.

Seine Marke schien plötzlich nur noch in der Vergangenheit zu bestehen, da bei United Edinson Cavani diese Nummer trug. Es hiess schnell, der Uruguayer würde sie zwar für Ronaldo hergeben und selber die 21 nehmen, die er im Nationalteam trägt. Aber die Premier-League-Regeln erlaubten einen solchen Nummern-Tausch nicht, da in England eine Nummer nur dann offiziell frei wird, wenn der Spieler, der sie hat, den Club verlässt. Cavani wechselte am Ende des Transferfensters jedoch nicht.