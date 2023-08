Crack und Freebase: Drogenszene in Zürich – SVP fordert permanente Polizeipräsenz

In der Stadtzürcher Bäckeranlage im Kreis 4 konsumieren Süchtige in nächster Nähe zu Kindern Crack und Freebase – also chemisch verarbeitetes Kokain, das eine stärkere Wirkung erzielt. «Der Park sei seit etwa einem Jahr Drogen-Hotspot», sagt I., der selbst abhängig ist. Dass sich oft Familien und Kinder im Park aufhalten, sei unerheblich: «Ihnen ist egal, ob gerade Schulkinder auf dem Spielplatz spielen oder im Brunnen planschen – es geht nur um den nächsten Hit.» Aufgrund der zahlreichen Schlägereien im Park und weil in den nahe gelegenen Schulhäusern Spritzen gefunden wurden, geht bei den Anwohnerinnen und Anwohnern die Angst um.