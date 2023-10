Crash auf Kreuzung – Rega fliegt Kind (11) ins Spital

Am Samstag um 15.30 Uhr war in Volketswil eine 32-jährige Autofahrerin auf der Industriestrasse Richtung Autobahnanschluss unterwegs, als es im Kreuzungsbereich der sogenannten «Waro-Kreuzung» zur Kollision mit einem anderen Personenwagen kam. Dieser war von Hegnau herkommend auf der Usterstrasse Richtung Nänikon unterwegs. Bei der heftigen Kollision wurden der 36-jährige Lenker des zweiten Wagens und ein elfjähriges Kind, das im Auto mitfuhr, verletzt.

Aufgrund der unklaren Verletzungen musste das Kind mit der Rega in ein Spital geflogen werden. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht. Die restlichen drei Unfallbeteiligten wurden medizinisch überprüft. Die Kantonspolizei Zürich sicherte zur Klärung der Unfallursache Spuren und erhob erste Aussagen von Unfallbeteiligten und Auskunftspersonen. Die weiteren Abklärungen erfolgen durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland.