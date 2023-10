Sardinien: Tödlicher Unfall mit Ferrari und Lamborghini

Am Montag kam es auf Sardinien zu einem verheerenden Autofunfall . Dabei waren Mitglieder eines Supercar-Treffens involviert. Mittendrin im Unfall: ein roter Ferrari und ein blauer Lamborghini. Die beiden Fahrer übersehen einander – es kommt zum verheerenden Unfall, bei dem ein Zürcher Ehepaar in den Flammen des brennenden Ferrari ums Leben kommt. Auch ein Wohnmobil war in den Unfall verwickelt. Glücklicherweise überlebte das Paar aus Südtirol den Unfall praktisch unversehrt.

Bau-Mogul und Bollywood-Schauspielerin

Die Schauspielerin bestätigte den Unfall gegenüber dem indischen «Free Press Journal». Sie sagte: «Ja, Vikas und ich sind in Italien und waren in einen Autounfall mit mehreren Fahrzeugen verwickelt. Gott sei Dank sind wir beide unverletzt und wohlauf.» Vikas Oberoi selbst gab weitere Details zum Unfallgeschehen gegenüber der «Times of India» bekannt. Er erklärte: «Unser Auto ist von der Strasse abgekommen und schleuderte weg.» Er betonte jedoch auch, dass nicht alle Beteiligten so viel Glück hatten: «Wir blieben unverletzt, aber zwei andere Personen kamen bei dem Unfall ums Leben.»