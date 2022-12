Sils im Domleschg GR : Crash mit Mauer und Baum – Mann (35) verstirbt noch vor Ort

Ein 35-jähriger Mann kam in der Nacht auf Montag bei einem Verkehrsunfall in Sils i.D. ums Leben. Er crashte in eine Mauer und einen Baum, anschliessend ging das Fahrzeug in Flammen auf. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.