Mick Schumacher braucht für Formel-1-Zukunft endlich Punkte 

In Monaco halbierte sich das Schumacher-Auto.

Neun Rennen, null Punkte – die Formel-1-Saison läuft für Mick Schumacher derzeit nicht nach Plan. Neben technischen Ausfällen seines Autos sorgt auch Schumacher mit Fehlern für Wirbel. Besonders das Rennen in Monaco bleibt aus Schumacher-Sicht mit dem Crash in Erinnerung.

Teamchef Günter Steiner meinte kürzlich: «Vor der Sommerpause werden wir die Gespräche nicht führen.» Doch was für Gespräche? Es geht um die Zukunft der Fahrer – bei beiden soll laut Medienberichten der Vertrag nach dieser Saison ablaufen. Für Schumacher bleiben also noch vier Rennen, um endlich Punkte einzufahren und so die Verhandlungsbasis definitiv zu verbessern.