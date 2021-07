Nach Massensturz - Crash-Verursacherin verlangt Arzt und lässt Verhör platzen

Mehre Spitzenfahrer – darunter auch der Schweizer Marc Hirschi – waren in den Crash in der ersten Etappe involviert.

Eine Zuschauerin hatte den Fahrern ein Plakat in den Weg gehalten und so einen Massencrash ausgelöst.

Am Samstag war es bei der ersten Etappe der Tour de France zu einem Zwischenfall gekommen. Eine Zuschauerin am Strassenrand hielt ein Schild mit einer Grussbotschaft an ihre Grosseltern in die Kamera. Kurz darauf ereignete sich ein Massencrash der Tour-de-France-Fahrer. Die Frau floh daraufhin, bevor die Gendarmerie am Unfallort eintraf.