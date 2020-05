Polizeimeldungen Wallis

Mit Diebesgut, aber ohne Führerausweis im gestohlenen Fahrzeug

Ein 19-Jähriger hat sich gleich eine ganze Palette von Gesetzesverstössen geleistet. Der Freiburger sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gleich einige Einwohner im Kanton Wallis meldeten das verdächtige Verhalten eines jungen Mannes. Nachdem ihn Polizisten in Sitten schliesslich kontrollierten, stellten sie mehrere Gesetzesverstösse fest: So fuhr der 19-Jährige, obschon er keinen Führerausweis besass. Der Freiburger sass am Steuer eines Lieferwagens, welcher als gestohlen gemeldet war. Im Fahrzeug führte der junge Mann zudem Diebesgut mit sich – unter anderem einen gestohlenen Roller und ein entwendeter E-Scooter. Zudem konnte die Kapo dem Mann nachweisen, dass mindestens einen Einbruchdiebstahl und Sachbeschädigung begangen hatte und verschiedene Gegenstände aus unverschlossenen Autos gestohlen hatte.

Der Mann wurde am 2. Mai von der Kapo in Sitten kontrolliert, der Fall wurde jedoch erst am Montag, 18. Mai durch die Polizei publik. Wie sie mitteilt, wurde der Mann in Untersuchungshaft gesetzt. Er wird sich vor der Justiz verantworten müssen.