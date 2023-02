Neue Plattform will Männer aufs Vatersein vorbereiten

Metin (36) wäre um ein solches Angebot froh gewesen. Vor der Geburt seiner Söhne habe er sich nicht vorstellen können, was es brauche, um ein engagierter Vater zu sein, und was man bei der Kindererziehung alles beachten müsse.

Vatercrashkurse, Tests und Checklisten – die neue Plattform Niudad.ch soll werdenden Vätern dabei helfen, sich auf ihre neue Rolle vorzubereiten. Wie der Dachverband der Schweizer Männer- und Vaterorganisationen Männer.ch in einer Mitteilung schreibt, starte der Schweizer Durchschnittsmann bislang mit wenig Wissen, Vorbildern und Vernetzung ins Abenteuer Vaterschaft – so auch Metin (36).

«Für werdende Väter gibt es kaum Angebote und Ressourcen»

Er wurde letztes Jahr Vater von Zwillingen. «Die ersten Wochen waren sehr anspruchsvoll.» Vor der Geburt seiner Söhne habe er sich nicht vorstellen können, was es brauche, um ein engagierter Vater zu sein, und was man bei der Kindererziehung alles beachten müsse. «Für werdende Väter gibt es kaum Angebote und Ressourcen. Alles, was ich damals gefunden habe, war zu Finanzen und Versicherungen, nicht zum Vatersein selbst.» Wie er sagt, wusste er während der Schwangerschaft seiner Partnerin nicht, wohin mit seinen Fragen. «Ich habe in meinem näheren Umfeld nicht viele Freundinnen und Freunde, die Eltern sind.» Einige Informationen habe er sich online zusammengesucht.