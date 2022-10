Ekliger Content geht durch die Decke: Creator setzt sich für Likes Insekten aufs Gesicht

Der Creator tritt in der letzten Staffel von «Germany's Next Topmodel» auf und bekam nun ein eigenes Format auf «Joyn».

Adrian Kozakiewicz ist ein deutscher Content Creator, der durch seine Liebe zu Insekten bekannt wurde. Seit ungefähr zehn Jahren züchtet der 24-Jährige tropische Insekten, die er anschliessend weiterverkauft und in sozialen Medien zur Schau stellt. Er gehört mittlerweile zu den grössten Insektenzüchtern Europas und unternimmt jährlich mehrere Reisen in die Tropen, um neue Exemplare zu finden. Regelmässig zeigt er der Social-Media-Welt, wie gerne er seine Insekten hat.

Insekten-Content geht in die nächste Runde

Adrian wurde durch seinen Insekten-Content zu einem Social-Media-Star. Auf der Plattform Tiktok ist der Creator besonders erfolgreich. Hier kommt er mittlerweile auf eine Followeranzahl von 13,6 Millionen Personen. Zu seinen Fans gehören auch Stars wie Ariana Grande. Durch den Erfolg in den sozialen Medien wurde auch das Fernsehen auf ihn aufmerksam. Adrian hatte in der letzten «Germanys Next Topmodel»-Show einen Auftritt, bei dem die Models seine Tierchen – unter anderem Skorpione, Vogelspinnen und Schaben – als besondere Accessoires in einem Fotoshooting tragen mussten. Vor kurzem bekam Adrian auf «Joyn» eine eigene Rolle in der Dokumentationsreihe «Die Insektenjäger».

Interesse aus der Kindheit

Adrian Kozakiewicz, der in Polen geboren wurde, entdeckte schon früh in seiner Kindheit das Interesse an Tieren, vor denen andere aus Ekel und Panik weglaufen würden. Nachdem er mit seinen Eltern nach Deutschland auswanderte, fing er an, die Tiere zu züchten und weiterzuverkaufen. Schliesslich kam ihm die Idee, seine Liebe zu den Insekten auf Social Media zu teilen und andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Fachwissen über die Tiere konnte Adrian sich bei seinen Jobs in der Zoohandlung sowie im Naturkundemuseum in Karlsruhe aneignen.