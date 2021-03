Nach Hedgefonds-Kollaps : Credit-Suisse-Aktie fällt unter 10 Franken

Die Grossbank steht vor einem Milliardenverlust. Das wirkt sich auf ihren Aktienkurs aus: Am Mittwoch fällt der Aktienkurs zeitweise auf 9,95 Franken und damit unter die magische Grenze von zehn Franken.

Die Aktie der Credit Suisse fiel am Mittwoch um 14:45 auf einen Tiefstand von 9,92 Franken. Damit setzt sich ein Abwärtstrend fort, den die CS in den letzten Wochen durchgemacht hatte. Seit Anfang März hat die Aktie etwa 23 Prozent an Wert verloren. Grund für das sinkende Interesse an Wertpapieren der Grossbank ist die Unsicherheit in der Krise um den Hedgefonds Archegos. Dieser könnte für die CS zu Milliardenverlusten führen.