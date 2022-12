Börsengewinn: Credit-Suisse-Aktie steigt erstmals wieder – fast zehn Prozent plus

1 / 3 Talfahrt beendet? Am Freitag schliesst die CS-Aktie mit einem Plus von knapp zehn Prozent. 20min/Marco Zangger Vorher hatte die Aktie 13 Tage in Folge an Wert verloren. 20min/Matthias Spicher Der Kursgewinn scheint widerzuspiegeln, dass der jüngste Ausverkauf der CS-Aktie übertrieben war. IMAGO/Future Image

Darum gehts Die Credit-Suisse-Aktie konnte am Freitag kräftig dazugewinnen.

Damit ist die Talfahrt der Aktie vorerst beendet.

Die Jahresstatistik ist jedoch nicht rosig: Seit Jahresbeginn ist das Wertpapier um fast 66 Prozent eingebrochen.

Kurz vor dem Wochenende konnte die Aktie der krisengeschüttelten Credit Suisse überraschend zulegen. Die Aktie schliesst am Freitagabend bei einem Preis von 2,95 Franken, was einem knapp zehnprozentigen Plus gegenüber dem Donnerstag entspricht. Zuvor hatte die Aktie 13 Tage in Folge an Wert verloren.

Der Kursgewinn scheint widerzuspiegeln, dass der jüngste Ausverkauf der CS-Aktie übertrieben war. Ausserdem hätten gemäss einem Marktbeobachter einige «Spekulanten» zu dem Kursverlust beigetragen, wie der «Blick» mit Bezug auf die Nachrichtenagentur SDA schreibt. So hätten zuletzt auch Leerverkäufer gegen die Aktien der Grossbank gewettet.

«Bottom-Fishing» lässt CS-Aktie steigen

Nachdem die Aktie so lange verloren hat, gäbe es gemäss einem Marktbeobachter auch den Effekt des «Bottom-Fishing», wie der Marktbeobachter erklärt. Wenn eine Aktie – so wie die der CS – eine längere Talfahrt hinter sich hat, wird beim sogenannten «Bottom-Fishing» der Versuch unternommen, einen Punkt in der Kursentwicklung zu finden, wo die Aktie wieder an Wert gewinnt.

Der Kursgewinn vermag zwar die Talfahrt der CS-Aktie zu stoppen, doch für die Jahresbilanz ist er ein Tropfen auf den heissen Stein. So verlor sie seit Jahresbeginn um mehr als 65 Prozent an Wert, ihren Höchststand erzielte die Aktie am 13. Januar mit einem Wert von 9,07 Franken. Am Montag war die Aktie erstmals in der Geschichte der Bank unter die 3-Franken-Marke gefallen.

Ende November hatte die Bank auch für das vierte Quartal des Jahres ein Minus bekannt gegeben. An einer ausserordentlichen GV entschieden sich die Aktionäre rund um die Saudi-National Bank, das Kapital der CS um weitere vier Milliarden Franken zu erhöhen.