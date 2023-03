Credit-Suisse-Anleihen wertlos – 17 Milliarden Dollar gehen verloren

Die Bank verlor in den letzten Tagen und Wochen stark an Wert.

Am Sonntag wurde bekannt, dass die UBS die angeschlagene CS übernimmt.

Die Inhaber von Credit-Suisse-Anleihen im Wert von 17 Milliarden Dollar werden nach der Übernahme der Bank durch die UBS ihre Investitionen verlieren. Dies ist ein überraschender Schritt, der bei der Eröffnung der europäischen Anleihemärkte am Montag für Unruhe sorgen dürfte. Das berichtet die «Financial Times» am späten Sonntagabend.

Als Teil des Deals zwischen den beiden Banken ordnete die Finanzaufsichtsbehörde Finma an, dass Anleihen der Credit Suisse in Höhe von 17 Milliarden Franken aus der Kategorie AT1 (Additional Tier One), einer relativ riskanten Klasse von Bankschulden, auf Null abgeschrieben werden.