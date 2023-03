Kursabsturz: Credit Suisse bittet laut Bericht Nationalbank um Unterstützung

Kontakt mit Behörden laut Insidern wahrscheinlich

Aktie im Sinkflug

Die Aktien der Credit Suisse hatten am Mittwochmittag neue Allzeit-Tiefstwerte erreicht. Zwischenzeitlich sank der Kurs am frühen Mittwochnachmittag um über 30 Prozent auf ein Allzeittief von 1.56 Franken, bevor auf den Abend hin eine leichte Erholung eintrat: So hatte die Aktie im Vergleich zum Vortag um 16 Uhr nur noch etwa 16,5 Prozent an Wert verloren. Laut der «Web Financial Group» waren Aussagen der grössten CS-Aktionärin, der Saudi National Bank, der Auslöser für den Kursabsturz.