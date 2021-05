Mit 10 Milliarden Dollar bewertet - Credit Suisse bringt Haferdrink-Hersteller Oatly an die Börse

Das ist Oatly

Oatly ist ein schwedisches Lebensmittelunternehmen mit Hauptsitz in Malmö. Es entwickelt, produziert und vertreibt unter anderem Hafergetränke und Haferglace seit 1994. Dabei sind die Getränke von Oatly vor allem bei Veganerinnen und Veganern als Ersatz für Milch populär geworden, denn sie sind frei von Milch und Sojaeiweiss. Die Produkte des Unternehmens werden in Schweden und in rund 20 Ländern unter der Marke Oatly vertrieben.