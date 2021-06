Klimaprotest - Credit Suisse gewinnt vor Bundesgericht gegen Klimaaktivisten

Ihr Protest gegen die Credit Suisse sei nicht rechtens, da es keinen Notstand gebe, so das Gericht.

Nun entscheidet Strassburg

Auch ein Einzelrichter entschied in der Vorinstanz bereits zugunsten der Bank. Sein Urteil: Nötigung, Hausfriedensbruch und eine Geldstrafe. Das Kantonsgericht stellte sich allerdings auf die Seite der Aktivistinnen und Aktivisten, womit der Fall am Ende vor dem Bundesgericht landete.

Die Anwälte der unterlegenen Partei wollen das Urteil nun an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg weiterziehen. «Wir sind optimistisch, dass die Richter in Strassburg anerkennen, dass im vorliegenden Fall die Versammlungsfreiheit und die Meinungsäusserungsfreiheit nicht beschnitten werden dürfen», zitiert der «Tages-Anzeiger» Anwalt David Raedler.