Credit Suisse erhält Saudi-Geld – über 90 Prozent für Kapitalerhöhung

An der heutigen GV der Credit Suisse durften weder die eigenen Mitarbeitenden noch die Aktionäre und Aktionärinnen teilnehmen. Die Credit Suisse begründet das in einer Medienmitteilung mit dem Coronavirus: «Die ausserordentliche Generalversammlung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt.»