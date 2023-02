Finma: Credit Suisse erhält Rüffel für Greensill-Deal

Die Bank habe in schwerer Weise gegen die aufsichtsrechtlichen Pflichten verstossen, so die Finma. Das Risikomanagement und die Betriebsorganisation waren in diesem Zusammenhang ungenügend.

Die Schweizerische Finanzaufsicht Finma hat ihr «Greensill»-Verfahren gegen die Credit Suisse (CS) abgeschlossen. Wie die Finma in einer Medienmitteilung schreibt, hat sie festgestellt, dass die Credit Suisse «mit Blick auf das Risikomanagement und eine angemessene Betriebsorganisation in schwerer Weise gegen die aufsichtsrechtlichen Pflichten verstossen» hat.

Hintergrund des Verfahrens ist der missglückte Greensill-Deal der Bank. Die CS arbeitete mit dem britisch-australischen Finanzkonglomerat zusammen, doch dieses meldete Insolvenz an. Mehrere Fonds mussten in der Folge liquidiert werden. Die Bank verlor drei Milliarden Dollar, mehrere Investoren verklagten die Bank.

Deshalb ordnet die Finanzaufsicht nun korrigierende Massnahmen an: So muss die Bank künftig auf Stufe Geschäftsleitungsmitglied periodisch die wichtigsten rund 500 Geschäftsbeziehungen namentlich auf Gegenparteirisiken überprüfen. Die Bank muss zudem die Verantwortlichkeiten ihrer circa 600 höchsten Mitarbeitenden in einem Verantwortlichkeitsdokument festhalten.

Bank begrüsst Abschluss des Verfahrens

Die Credit Suisse hat ihrerseits auf den Abschluss des Verfahrens reagiert und gibt an, diesen zu begrüssen. «Das Verfahren der Finma bestätigt viele der Erkenntnisse aus der vom Verwaltungsrat in Auftrag gegebenen unabhängigen Untersuchung und unterstreicht die Wichtigkeit der Massnahmen, die wir in den vergangenen Jahren getroffen haben», schreibt die CS in einer Medienmitteilung.