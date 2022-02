Koks, Cash, Morde – Credit Suisse im Drogenkrimi – darum steht die Bank vor Gericht

Die Credit Suisse (CS) kommt nicht zur Ruhe. Verwaltungsratspräsident António Horta-Osório nahm erst gerade den Hut, nun steht die CS mitten in einem Drogenkrimi: Die Bank soll einer bulgarischen Drogenbande geholfen haben, rund 55 Millionen Franken zu waschen. Die CS muss sich deswegen vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verantworten. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten:

Warum muss die CS vor Gericht antraben? Die Bundesanwaltschaft wirft der CS vor, Gelder angenommen zu haben, die eine bulgarische Bande mit dem Verkauf von Drogen erwirtschaftet hat. Die Gruppe rund um Evelin «Il Nonno» Banev habe Kokain aus Südamerika nach Europa geschmuggelt und auf dem Kontinent verkauft. Insgesamt seien so zwischen 2004 und 2007 rund 55 Millionen Franken auf Konten der CS gelandet. Angeklagt sind die Credit Suisse, zwei bulgarische Bandenmitglieder und eine ehemalige CS-Mitarbeiterin wegen Geldwäscherei. Die angeklagte Mitarbeiterin der CS betreute am Bulgarien-Desk die Kunden und Kundinnen der Bank.

Wie landete das Geld bei der CS?Die Bande soll 43 der 55 Millionen bei CS deponiert haben, in Koffern voll mit Bargeld. Einige 50- und 100-Euro-Noten waren laut Zeitungen von Tamedia gefälscht. Die restlichen zwölf Millionen erhielt die Bank per Überweisung. Am 6. September 2004 ging eine Bareinzahlung von einer halben Million Euro ein. Der Kunde habe sie in Cash gebracht, um keine Spuren zu hinterlassen, schrieb eine Mitarbeiterin der Bank dazu.