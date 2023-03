Crédit Suisse im Schlingern: Druck auf Nationalbank wächst

Die Credit Suisse ist in der Krise – wie lange geht das noch gut?

Das Schlingern der Grossbank ist auch in Bundesbern ein Thema.

Der Aktienkurs der Credit Suisse befand sich am Mittwoch im freien Fall, verlor zeitweise 30 Prozent.

Die Grossbank Credit Suisse ist ins Schlingern geraten . Der Aktienkurs verlor am Mittwoch zeitweise über 30 Prozent. In den sozialen Medien wird bereits über den Untergang oder eine Rettungsaktion für die Bank spekuliert.

Auch der Chefredaktor des Branchenmagazins «Cash» fragt in einem Kommentar: «Wie lange geht das noch gut?» Beim Absturz der CS sieht er Parallelen zum Swissair-Grounding 2001 und zur UBS-Rettung im Jahr 2008.

Nationalbank schweigt bislang

Die Schweizerische Nationalbank schweigt derweil. Und Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Bern? «Es ist niemandem geholfen, wenn die Politik nun Panik schürt. Ich bin überzeugt, dass in grossen Teilen der Bank mehr Substanz vorhanden ist, als im Börsenkurs widergespiegelt wird», sagt BDP-Nationalrat Martin Landolt, der lange für die UBS tätig war. Er appelliert aber an die SNB: «Wünschenswert wäre eine Klarstellung, die Vertrauen zurückbringt.»