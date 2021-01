Mühsame Kontoeröffnung?

Die CS wirbt damit, dass Kunden mit der neuen App CSX ein Konto innert 10 Minuten eröffnen können. Wie «Inside Paradeplatz» schreibt, gebe es aber gerade beim Anmeldeprozess eine Warteschlange. «45 Minuten bis zum CSX-Konto seien keine Seltenheit», so der Finanzblog. Besonders ältere Kunden würden sich mit dem Prozedere schwer tun. Die CS-Sprecherin betont, dass die Kontoeröffnung in der Regel nicht länger als 10 Minuten dauere. «Für Kunden, die Schritt für Schritt durch den Prozess geführt werden möchten, stehen unsere Berater in der Geschäftsstelle oder via Telefon zur Verfügung.»