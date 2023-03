FDP-Präsident Thierry Burkart wird für CS-Politik kritisiert

Was ist passiert?

Seit der Übernahme der CS durch die UBS wird darüber gestritten, ob der Deal gut war und wie es weitergehen wird. Nun präsentierte am Mittwoch FDP-Präsident Thierry Burkart einen Vorschlag in Form einer Kommissionsmotion.

Was will die Motion?

Die Motion verlangt, dass die UBS das Schweiz-Geschäft der CS abspaltet und an die Börse bringt , also verkauft. Gegenüber 20 Minuten nennt Burkart dafür drei Gründe:

Wirtschaftsrechtler Peter V. Kunz übt scharfe Kritik an Burkart

«Der Deal, den FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter ausgehandelt hat, war schlecht. Das kritisiere ich seit Tagen. Was ihn jetzt noch schlechter macht, ist, ihn zu stoppen oder zu verändern. Das einzig Gute am Deal war, dass es gelungen ist, die Märkte zu beruhigen. Das torpediert FDP-Präsident Burkart jetzt, indem er die UBS gesetzlich dazu zwingen will, das Schweiz-Geschäft der CS an die Börse zu bringen. Das bringt genau die Unsicherheit und Instabilität zurück, die mit dem Deal so unbedingt hätten verhindert werden sollen.»