Credit Suisse Newsticker: Aktionäre wehren sich gegen Boni

Das Vertrauen der Aktionäre in den Bankensektor bleibt angeschlagen, wie die aktuellen Aktienkurse am Freitagmorgen zeigen. Die UBS und CS verlieren am frühen Vormittag über sechs Prozent. Auch andere Banken in Europa starten tiefrot in den Tag. Die Deutsche Bank verliert über acht Prozent. Auch die Commerzbank ist mit minus fünf Prozent auf der Verliererseite. Auch in Frankreich sind die Banken im Minus. (fur)