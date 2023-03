Credit Suisse News: UBS muss dem Bund 21 Mio. CHF / Monat zahlen

Die Credit Suisse hat am vergangenen Wochenende bereits einen Betrag in Milliardenhöhe bezogen. Dies sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter in der «Samstagsrundschau» des SRF. Weil im In- und Ausland Kundinnen und Kunden weiter Geld abgezogen hätten, sei das Geld benötigt worden. Wie viel Geld die Credit Suisse bezogen hat, sei ihr nicht bekannt. Die genaue Summe kenne nur die Schweizerische Nationalbank. (job)