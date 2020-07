Vergleich

Credit Suisse legt Streit mit US-Aktionären bei

Die Grossbank CS hat sich in den USA mit Aktionären auf eine Vergleichszahlung von 15,5 Millionen Dollar geeinigt.

Hat Täuschungsvorwürfe von sich gewiesen und sich nun mit den US-Aktionären geeinigt: Die Credit Suisse in New York. (Archivbild)

Die Grossbank Credit Suisse (CS) hat sich in den USA in einem Rechtsstreit mit Aktionären auf eine Vergleichszahlung von 15,5 Millionen Dollar geeinigt. Dies geht aus am Freitag veröffentlichten Gerichtsakten hervor.