Vergleich erzielt : Credit Suisse muss Frankreich 238 Millionen Euro zahlen

Die Credit Suisse zahlt im Rahmen eines Vergleichs 238 Millionen Euro an die französischen Behörden.

Rund sechs Jahre nach Beginn von Ermittlungen gegen die Credit Suisse wegen Geldwäsche und Beihilfe zur Steuerhinterziehung in Frankreich haben die Schweizer Grossbank und die Behörden einen Vergleich geschlossen. Credit Suisse zahlt 238 Millionen Euro, wie aus der am Montag von einem Pariser Gericht gebilligten Übereinkunft hervorgeht; die Ermittlungen werden im Gegenzug eingestellt. Die Bank zahlt demnach 123 Millionen Euro Strafe und 115 Millionen Entschädigung.

Beihilfe zur Steuerhinterziehung

Die Ermittler in Frankreich hatten 2016 ihre Untersuchung begonnen. Ihnen zufolge hatten rund 5000 französische Bürgerinnen und Bürger ein nicht deklariertes Bankkonto bei der Credit Suisse . Das Vermögen auf diesen Konten betrug rund zwei Milliarden Euro.

Laut Gericht warben Beschäftigte der Bank in teuren Restaurants und Hotels in Frankreich um die Kunden, und zwar von 2005 bis 2012. Die Bank habe Filialen in Steuerparadiesen gegründet, damit ihre Kunden Vermögen vor dem Finanzamt verstecken konnten.