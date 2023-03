2022: Credit Suisse muss Veröffentlichung von Geschäftsbericht verschieben

via REUTERS

Die Credit Suisse wollte am Donnerstag ihren Geschäftsbericht für 2022 veröffentlichen.

Am Donnerstagmorgen wollte die Bank den Geschäftsbericht für 2022 veröffentlichen. Daraus wurde aber vorerst nichts. Wie die Bank mitteilt, verzögert sich die Veröffentlichung des Geschäftsberichts. Grund ist eine Intervention der US-Börsenaufsicht. Diese habe am Mittwochabend die Credit Suisse kontaktiert. Betroffen sind Fragen zum Cashflow in den Jahren 2020 und 2019.