Credit Suisse: Parlament tagt in Bern zum Aus der Credit Suisse

Die Urner Ständerätin Heidi Z'Graggen (Mitte) zieht Parallelen zu einem Fall, der sich in ihrem Heimatkanton vor bald 100 Jahren zugetragen hat. 1914 sei die Ersparniskasse in Uri am Ende gewesen. Die Umstände seien ähnlich gewesen, damals in Uri wie heute in der ganzen Schweiz: Hohe Kosten für Bürgerinnen und Bürger, Imageschaden und ein Schaden für die Angestellten. Es habe eine Kommission zur Aufarbeitung der Geschehnisse gegeben. Auch heute brauche es eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK), das stärkste Mittel, das dem Parlament für Untersuchungen zur Verfügung steht. «Es braucht den unbedingten Willen, die Fehler aufzuarbeiten und zu benennen. Erst dann ist es möglich, das System so auszurichten, dass das nicht mehr vorkommen kann.»