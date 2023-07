Banken-Beben: «Alle, die in der PUK mitarbeiten, haben Schweigepflicht»

PUK-Präsidentin Isabelle Chassot lud am Donnerstag, 13. Juli kurzfristig zu einem Point de Presse am Abend im Bundeshaus ein. Es ging um den Start der Arbeiten der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zur «Untersuchung der Geschäftsführung der Bundesbehörden im Fall Credit Suisse». Die 14 PUK-Mitglieder hatten sich gleichentags zu ihrer ersten ordentlichen Sitzung eingefunden, an der sie sich über den aktuellen Stand der Arbeiten und die relevanten Rechtsgrundlagen informieren liessen. Es sei die erste PUK, die gestützt auf das 2003 in Kraft gesetzte Parlamentsgesetz arbeite, sagte Chassot.