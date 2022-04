Bank : Credit Suisse schreibt im ersten Quartal Verlust von 273 Millionen Franken

Nach der Gewinnwarnung von letzter Woche beträgt der Reinverlust bei der Schweizer Grossbank 273 Millionen Franken im ersten Quartal 2022. Für Rechtsstreitigkeiten stellt die Credit Suisse 703 Millionen Franken zurück.

Die Schweizer Grossbank Credit Suisse hat im ersten Quartal 2022 erneut einen Verlust verbucht. Wie in der vergangenen Woche bereits angekündigt, lasten insbesondere hohe Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten auf dem Ergebnis der zweitgrössten Schweizer Bank. Unter dem Strich steht für die ersten drei Monate des Jahres 2022 ein Verlust von 273 Millionen Franken (266 Mio Euro), wie die Credit Suisse am Mittwoch mitteilte. Auch die Erträge schrumpften deutlich: Die Bank erwirtschaftete in den ersten drei Monaten des Jahres noch einen Nettoertrag von 4,41 Milliarden Franken, was einem Rückgang um 42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.