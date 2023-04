Credit Suisse Session: Parlament tagt in Bern zum Aus der Bank | Liveticker

Im Bundeshaus herrscht weiter Unklarheit, was heute passiert. Lehnt der Nationalrat am Nachmittag den Milliarden-Kredit erneut ab, ist die Session faktisch beendet und die Ohrfeige an den Bundesrat Tatsache. Zu hören ist aber, dass zumindest die SP dem Kredit doch noch zustimmen könnte. Dazu müsste der Ständerat aber vor dem Mittag Verschärfungen in Form klarer Aufträge bei Boni und Eigenkapital beschliessen.