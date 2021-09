Schweiz-kritisch - CS soll Ai Weiwei wegen Interview mit 20 Minuten rausgeworfen haben

Wer ist Ai Weiwei?

Ai Weiwei (63) ist ein chinesischer Konzeptkünstler, Bildhauer und Kurator. Wegen seiner regierungskritischen Äusserungen wurde er 2011 in China inhaftiert, bis 2015 durfte er das Land nicht verlassen. Seither lebt er im Exil, derzeit in Portugal. In Lissabon ist derzeit seine bislang grösste Ausstellung, “Rapture” (Verzückung) zu sehen.