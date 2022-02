Unangenehme Verbindung – Credit Suisse taucht im Netflix-Hit «Der Tinder-Schwindler» auf 

In der Doku wird ein Transaktionsbeleg eingeblendet. Das soll einem seiner Opfer zeigen, dass er genug Geld hat.

«Der Tinder-Schwindler» ist in vielen Ländern ein Hit. Auch in der Schweiz. Die Netflix-Doku erzählt die True-Crime-Story des Betrügers Simon Leviev. Der heute 31-jährige Israeli soll etliche Frauen um insgesamt rund zehn Millionen Franken betrogen haben. Seine Opfer lernte der Hochstapler über die Dating-App Tinder kennen (siehe Box).

Eine kleine Rolle in der knapp zwei Stunden langen Doku spielt auch die Credit Suisse (CS). So wird ein Überweisungsbeleg mit dem Logo der Schweizer Grossbank eingeblendet, wie der Finanzblog «Inside Paradeplatz» schreibt.

Den Beleg habe der Betrüger an eines seiner Opfer geschickt. Leviev wollte damit der Frau beweisen, dass er einen grossen Betrag direkt an sie überwiesen hat – via sein Konto bei der CS. Höhe der Transaktion: 250’000 Dollar.