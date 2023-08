CS-Übernahme: «UBS wollte CS von Anfang an begraben – spielte aber auf Zeit»

Laut Peter V. Kunz, dem Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern, zeige der Gewinn, was die UBS für einen ausgezeichneten Deal abgeschlossen habe.

Ein Rekordgewinn von 29 Milliarden Franken und 3000 Stellen, die in der Schweiz abgebaut werden: Das gab die UBS heute bekannt.

Die UBS wird 3000 Stellen in der Schweiz streichen. Dies habe auch für das künftige Berufsbild in der Bankenbranche negative Auswirkungen.

«Ausgezeichneter Deal» für die UBS und Aktionäre

Aus Sicht des Professors für Wirtschaftsrecht, Peter V. Kunz, widerspiegelt diese Zahl, was für ein «ausgezeichneter finanzieller Deal» die Übernahme für die UBS und die Aktionäre war: «Der Bundesrat wird sicherlich detailliert beantworten müssen, ob er mit seiner Intervention für einen Fusionspreis von circa drei Milliarden Schweizer Franken allenfalls von der UBS über den Tisch gezogen wurde.»

3000 Stellen werden bei der UBS und CS gestrichen

Im Vorfeld der heutigen Präsentation der Quartalszahlen wurde viel über die Anzahl der betroffenen Stellen spekuliert. Von bis zu 10’000 Stellen war die Rede. Nun verkündete die Bank, dass in der Schweiz 3000 Stellen betroffen sind.

Der Wirtschaftsjournalist Lukas Hässig, Redaktor von Inside Paradeplatz, traut dieser Zahl nicht: «Die UBS will ihre Kosten in den nächsten drei Jahren um über zehn Milliarden Dollar reduzieren, davon fällt ein Grossteil auf Löhne und Boni. Rechnet man mit 250’000 Franken Durchschnitts-Entschädigung, kommt man auf deutlich höhere Abbau-Zahlen.»

Peter V. Kunz sieht im Stellenabbau eine grosse Belastung für das schweizerische Sozialsystem und insbesondere für die betroffenen Personen selbst: «Der Bankerberuf wird weniger attraktiv für die Zukunft, das heisst, es werden sich auch weniger Junge entsprechend ausbilden lassen, was der Qualität des Personals nicht förderlich ist.»

Die Marke Credit Suisse wird komplett verschwinden

Die UBS stampft die Marke CS definitiv ein. Laut UBS-Chef Ermotti sei es die beste Lösung. Hässig ist wenig überrascht von dieser Ankündigung: «Die CS ist seit dem 19. März erledigt, das war gerade für die Politik schwer zu schlucken. Die UBS-Spitze wollte wohl von Beginn an die CS begraben, spielte aber auf Zeit, bis sich die Emotionen legten.»

Auch aus Sicht von Kunz macht die Aufrechterhaltung der CS-Marke wenig Sinn: «Die Markenpflege verursacht immer erhebliche Kosten, die meist unterschätzt werden, etwa beim Sponsoring.» Auch habe die Marke Credit Suisse erheblich unter den zahlreichen Skandalen wie der Überwachungsaffäre oder dem Steuerverfahren in den USA gelitten.

Die Marke sei nicht nur im Ausland, sondern auch in der Schweiz «verbrannt»: «Die Schweizer sind regelmässig eher Pragmatiker als Nostalgiker, so dass die CS-Marke weniger lange vermisst werden dürfte als ehemals die SKA-Marke», so Kunz.