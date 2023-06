Credit Suisse und UBS locken mit goldenem Fallschirm zum Absprung

Was bedeutet der Stellenabbau für Zürich?

In der Schweiz beschäftigt die CS noch rund 16’000 Angestellte, am meisten in Zürich. Die Auswirkungen dürften aber wohl nicht so gross wie bei der Bankenkrise 2008 sein. «Damals gab es insgesamt viel mehr Entlassungen, weil es der ganzen Finanzbranche schlecht ging. Jetzt finden die Betroffenen leichter neue Stellen bei anderen Banken als damals, als alle Probleme hatten», so Mölleney.