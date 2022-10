Bank in Nöten : Credit Suisse will eigene Schuldverschreibungen aufkaufen

Darum gehts Die Credit Suisse will ihre Schulden abbauen.

Die CS macht nun das Angebot, vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von einer Milliarde Franken zurückzukaufen.

Die Credit Suisse gibt heute bekannt, dass sie ein öffentliches Rückkaufangebot für acht vorrangige Schuldverschreibungen in Euro oder Pfund im Gesamtwert von bis zu einer Milliarde Euro unterbreitet.

Gleichzeitig kündige die Credit Suisse ein separates Barangebot für zwölf auf US-Dollar lautende vorrangige Schuldverschreibungen im Gesamtwert von bis zu zwei Milliarden US-Dollar an, schreibt die Bank in einer Mitteilung an.

Beide Angebote seien an verschiedene Bedingungen geknüpft, die in den jeweiligen Tender Offer Memoranda dargelegt sind. Die Angebote werden am 3. November 2022 bzw. am 10. November 2022 auslaufen, vorbehaltlich der in den Angebotsunterlagen genannten Bedingungen und Konditionen. Die Transaktionen stünden im Einklang mit ihrem proaktiven Ansatz, die Zusammensetzung ihrer Gesamtverbindlichkeiten zu steuern und den Zinsaufwand zu optimieren. Das ermögliche es der Bank, die Marktbedingungen zu nutzen, um Schulden zu attraktiven Preisen zurückzukaufen.

Aktienkurs der Bank stürzte ab

Die CS-Aktie ist am Montag nach Handelseröffnung über elf Prozent auf ein neues Rekordtief von 3.52 Franken gefallen. Grund für den Absturz ist die Befürchtung über einen möglichen finanziellen Kollaps der Grossbank.

Führungskräfte der Bank verbrachten das Wochenende damit, Grosskunden und Investoren über ihre Liquidität und Kapitalposition zu beruhigen. «Ein Punkt, der vielen Anspruchsgruppen Sorgen bereitet, einschliesslich der Spekulationen in den Medien, sind nach wie vor unsere Kapitalisierung und finanzielle Stärke. Unsere Position in dieser Hinsicht ist klar.

Die Credit Suisse verfügt über eine starke Kapital- und Liquiditätsposition und eine solide Bilanz. Die Entwicklung des Aktienkurses ändert nichts an dieser Tatsache.», schreibt die Credit Suisse gemäss der «Financial Times» am Sonntag in einer Mitteilung an die Führungskräfte.